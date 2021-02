Futuro di Tirreno Power, Bozzano: "Progetto in equilibrio con gli interessi collettivi primari"

"E’ dura avere a che fare con chi non capisce! In consiglio regionale la lista d'opposizione 'Sansa Presidente' ha presentato un'interrogazione in merito alla centrale a turbogas di Vado Ligure. Come già il gruppo PD a Savona, a cui ho debitamente risposto, il capogruppo d'opposizione Sansa ha sollevato perplessità sull’intervento, chiedendo alla Regione di assumere una posizione chiara sulla questione". Ad affermarlo in una nota è il consigliere regionale di Cambiamo! Alessandro Bozzano

"Di risposta l’assessore Giacomo Giampedrone, delegato a Protezione Civile, Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo, ha fornito materiale inerente il procedimento per l'ottenimento dell’Autorizzazione Unica avviato dal MISE, in attesa del pronunciamento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale, avviato dal Ministero competente - puntualizza l'ex sindaco di Varazze - E’ inutile ricordare che l'operazione, che rientra nel Piano energetico nazionale, è sottoposta a un iter puntale nel rispetto di tutte le norme e che per procedere si attenderanno tutti gli esiti delle procedure autorizzative".

Si rivolge quindi al consigliere di minoranza: "Intanto, caro Ferruccio, tengo a esporti anche la mia di posizione, chiara e puntuale come già ho dato ai tuoi colleghi savonesi, su un intervento che ritengo di grande valore non solo per la cittadina di Vado ma per l'intero comprensorio savonese". "Il progetto, che io conosco bene, perché prima di parlare studio, come ti consiglierei di fare in futuro, ha come valore primario la tutela ambientale - continua Bozzano - L'opera si inserisce in un programma ampio, promosso dall’Amministrazione guidata dal bravo sindaco Monica Giuliano, che guarda al mantenimento di un equilibrio vero tra gli interessi collettivi primari, rappresentati dalla tutela ambientale, dalle esigenze dell’economia, dal benessere delle persone e dal lavoro".