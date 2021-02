Politica |

Savona 2021, Fratelli d'Italia avrà una sua lista con 32 candidati. Cavallo: "Sollecitato un tavolo con il centrodestra per fare il punto"

Il coordinatore provinciale di FdI: "Se non si converge su un unico candidato non abbiamo problemi a correre da soli"

Fratelli d'Italia avrà una sua lista con il simbolo e 32 candidati alle prossime elezioni comunali di Savona. Anche il partito di Giorgia Meloni inizia a muoversi per le prossime elezioni amministrative e in questa tornata, rispetto a 5 anni fa, visti anche i sondaggi che li vedono in crescita a livello nazionale, vorrebbe avere un ruolo centrale anche nel savonese. "Ho sollecitato un tavolo del centrodestra con i coordinatori provinciali per cercare di ragionare quanto prima in termini di coalizione - afferma il coordinatore provinciale di FdI Claudio Cavallo - bisognerà pensare alle strategie e ai programmi. Se non si converge su un unico candidato non abbiamo problemi a correre da soli". I nomi sul tavolo al momento pare siano l'ex vicesindaco della giunta Gervasio Dario Amoretti e il sindaco uscente Ilaria Caprioglio che non ha ancora sciolto la riserva specificando che è in attesa di conoscere la data ufficiale del voto (si vocifera che le elezioni slittino a domenica 6 giugno o alle domeniche successive). "Fino a prova contraria c'è un sindaco in carica che non ha deciso, è prematuro parlare di candidati. Amoretti non lo conosco personalmente ma mi sembra un ottima persona come gli altri nomi che erano circolati nei mesi scorsi (Alessandro Berta e Rino Canavese)" prosegue Cavallo.

Luciano Parodi

