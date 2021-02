Attentato all'ambasciata in Congo, Toti: "Condoglianze alla famiglia Attanasio e all'Arma dei Carabinieri"

“Apprendiamo la tragica notizia dell'attentato a un convoglio dell'ONU a Goma in cui hanno perso la vita l'Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Proprio quattro mesi fa Attanasio aveva vinto il Premio internazionale Nassiriya per la pace 2020, 'per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli'. Abbiamo perso due servitori dello Stato, che hanno portato alto il nome del nostro Paese nel mondo. In attesa di capire quanto accaduto facciamo le condoglianze alle loro famiglie e a tutta l’Arma dei Carabinieri”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla tragedia avvenuta in Congo.