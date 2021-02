Altare riqualifica il campo sportivo: in arrivo il manto in erba naturale

Un investimento sportivo, ma anche sociale. Il comune di Altare riqualifica il campo da calcio "Stelio Fornaciari". Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Roberto Briano ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal geometra Franco Taretto.

"I lavori si concentreranno sulla piantumazione del manto in erba naturale e le opere collaterali necessarie - spiega il primo cittadino Briano - L'obiettivo è dare un qualcosa in più al sodalizio calcistico che oltre alla prima squadra, può contare anche su alcune formazioni giovanili".

Il costo dell'intervento è stato quantificato in 120 mila euro (il comune ha acceso un mutuo). L'affidamento dei lavori non verrà fatto prima del mese di maggio. Per completare l'iter necessario bisognerà attendere l'approvazione del bilancio.