Cairo, cantiere in piazza della Vittoria: i banchi di frutta e verdura del mercato settimanale traslocano

Gli imprenditori agricoli (i banchi di frutta e verdura) del mercato settimanale di Cairo Montenotte cambiano provvisoriamente zona. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale.

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'avanzamento dei lavori pubblici in piazza della Vittoria per il restauro e la ristrutturazione dell'area. A breve infatti, il cantiere interesserà anche la parte di piazza rimasta fino ad ora libera (zona monumento ai Caduti). Il documento prevede lo spostamento provvisorio dei posteggi riservati agli agricoli nel tratto di via Fratelli Francia compreso tra corso di Vittorio e corso Dante.

Anche il Mercato della Terra in programma il secondo sabato del mese subirà variazioni. La nuova ubicazione è stata individuata in piazza Abba - lato monumento e sempre nel tratto di via Fratelli Francia compreso tra corso di Vittorio e corso Dante.

Tali cambiamenti saranno in vigore fino a quando le aree occupate dai lavori torneranno disponibili.