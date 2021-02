Dego, nuovi arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento sociale tra gli studenti

Il comune di Dego riceve un contributo economico (a seguito della propria candidatura presso il ministero dell'Istruzione) per l'esecuzione di alcuni interventi mirati all'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid.

Nell'ambito del progetto "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)", con il finanziamento ricevuto, il comune ha acquistato per il plesso scolastico arredi idonei a favorire il necessario distanziamento degli studenti.

Su precisa indicazione dell'Istituto Comprensivo, l'ufficio Affari Generali del comune ha acquisto i seguenti arredi:

- la scuola dell'infanzia: 27 banchi triangolari h. 53 monoposto, 2 divani morbidi per suddividere gli ambienti e un armadietto 12 vaschette per suddividere ambienti e cose;

- scuola primaria: 2 armadi con ante scorrevoli per suddividere gli ambienti, 2 attaccapanni a 7 posti a parete per assegnare un posto ad ogni alunno e 10 sedie destinate all'aula suppletiva;

- scuola secondaria di primo grado: 21 banchi h. 76 in sostituzione dei banchi doppi.