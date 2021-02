Coronavirus: 285 nuovi positivi in Liguria, 38 i casi nel savonese

Cala decisamente, su base regionale, il tasso di positività al Covid-19: a fronte di 4.760 tamponi molecolari (oltre ai 2.947 antigenici rapidi) sono stati 285 i nuovi positivi in Liguria, uno ogni 16,7 pari al 5,98%.

Nella nostra provincia sono 38 i nuovi contagiati mentre sono 87 nell'imperiese, 102 a Genova e 56 nello spezzino. Due invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 11 decessi (avvenuti tra il 16 gennaio e il 23 febbraio), di cui 6 nel savonese. Si tratta di: una 91enne deceduta il 19 febbraio al San Paolo di Savona, un 72enne deceduto il 20 febbraio all'ospedale di Albenga, una 71enne deceduta il 21 febbraio al San Paolo di Savona, un 89enne deceduto il 21 febbraio all'ospedale di Albenga e di un 68enne ed un 82enne deceduti entrambi al San Paolo di Savona il 22 febbraio.

I DATI REGIONALI