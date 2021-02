Coronavirus: 351 nuovi positivi in Liguria, 61 i casi nel savonese

Ancora una leggera crescita del tasso di positività al Covid quest’oggi nella nostra regione, rispetto a ieri. A fronte di 3.647 tamponi molecolari eseguiti (oltre ai 2.895 antigenici), sono risultati 351 positivi, ovvero uno ogni 10,39 pari al 9,62%.

Nella nostra provincia sono 61 i nuovi contagiati mentre sono 100 nell'imperiese, 150 a Genova e 40 nello spezzino. Nessuno invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 5 decessi (avvenuti tutti il 24 febbraio), di cui 2 nel savonese. Si tratta di un uomo di 82 anni deceduto al San Paolo di Savona e di un 83enne deceduto all'ospedale di Albenga.

I DATI REGIONALI