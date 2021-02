Contributi nel savonese per il rischio idrogeologico e l'adeguamento di edifici pubblici, Di Sapia (Pd): "Perchè non figura il comune di Cairo?"

"Ora sarebbe interessante capire il perché il comune di Cairo non abbia deciso di aderire al bando. Le questioni sono due: o a Cairo non abbiamo bisogno di questi soldi, cosa che dubito, oppure chi amministra, negligentemente, non ci ha nemmeno pensato. Chissà, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, e visto come stanno andando le cose in questi anni a Cairo qualche dubbio viene. Come sempre attendiamo delucidazioni e risposte dall'amministrazione,se mai arriveranno. Un vero peccato, un'altra occasione persa per Cairo" conclude l'esponente del Pd cairese.