Savona 2021, vertice Toti-Amoretti. L'ex vicesindaco: "Ottimo segnale unione centrodestra, da capire se area moderata Italia Viva-Azione ci starà"

Toti aveva spiegato che è imprescindibile la presenza di Fratelli d'Italia, passo indietro di Amoretti che chiede comunque la presenza di un'area del centrosinistra

"Sono contento che finalmente in via definitiva Toti ha dichiarato che il centrodestra è compatto, se c'è un partito in più mi va benissimo. Ora però la palla passa al centrosinistra" . L'ex vicesindaco Dario Amoretti è intervenuto dopo un incontro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi con il presidente della Regione Giovanni Toti e diversi esponenti di Cambiamo e Lega; dopo che lo stesso aveva affermato a margine del sopralluogo avvenuto a Villa Zanelli che Fratelli d'Italia sarebbe stato della partita alle prossime elezioni comunali di Savona visto che fa parte della coalizione. Chiudendo così di fatto ad uno "sbarramento" di Amoretti nei confronti del partito di Giorgia Meloni. "Mi aspetto che ora Toti parli con Italia Viva e Azione, io a livello locale l'ho fatto, di più non posso" - ha proseguito rivolto alla nostra redazione Amoretti - Confermo quanto detto dai rappresentati locali di Azione che avevano perplessità nell'unirsi con il centrodestra, spetta però a loro decidere". "La posizione è definita. Una certezza è stata messa in chiaro. Il centrodestra è compatto bisogna capire ora se l'area moderata ci sta" ha concluso l'ex vicesindaco della giunta Gervasio.

Luciano Parodi

