Calice Ligure: ecco il piano degli interventi contro il dissesto idrogeologico

Annuncia il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi: "Nel mese di Marzo del 2020, dopo alcuni giorni di intense precipitazioni, è iniziato un esteso sopralluogo ed un attento monitoraggio nell'intero territorio comunale.

Il punto di partenza per questo attento esame è stata la conoscenza del nostro territorio dei tecnici comunali ma sono state anche tenute in considerazione le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza in questi anni.