Addio ad Angelo Di Palma: l'agente della stradale aveva prestato servizio a Carcare

È morto nella notte all'ospedale Molinette di Torino Angelo Di Palma, 61 anni, una vita dedicata alla Polizia Stradale.

L'ultimo incarico in Granda come comandante della Sottosezione Autostradale di Mondovì per 16 anni, poi la pensione nel gennaio del 2020.

Una carriera professionale lunga 37 anni, spesso intrecciata con il servizio sull’autostrada Torino-Savona, prima a Carcare, poi a Cherasco e infine a Mondovì.

Angelo Di Palma è stato un riferimento non solo per la Polizia Stradale del cuneese e del Piemonte ma anche a livello centrale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Una carriera la sua, spesa per la Polizia Stradale al servizio del Paese, improntata al senso del dovere ed alla formazione e crescita professionale di tutto il personale operante nel delicato settore della sicurezza stradale.

Nel 2014 era stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per meriti acquisiti nel tempo al servizio del Paese.

Lascia la compagna Cristiana, il figlio Daniele, il papà e due fratelli.