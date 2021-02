Infortunio durante la Cross Country internazionale di Mountain Bike "Coppa Città di Albenga", in svolgimento oggi nella frazione di Campochiesa.

Una giovanissima atleta in gara ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è caduta battendo la testa. Fortunatamente non grave, è stata immediatamente raggiunta dal personale della Croce Bianca Albenganese, del Soccorso Alpino e dell'Elisoccorso Grifo e trasportata per accertamenti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.