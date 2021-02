Medici di famiglia e odontoiatri "Over 55": imminenti le vaccinazioni nel Savonese

Salvo contrattempi dovrebbero ripartire da martedì 2 marzo le vaccinazioni per i medici over 55 e per il personale di studio non iscritto ad altri albi over 55 in provincia di Savona. Si stima un’adesione di circa 150 medici ed un numero appena lievemente inferiore per il personale di studio. Lo rende noto l’Albo dei Medici di Famiglia e Odontoiatri della Provincia di Savona.

Terminata questa fase dovrebbero iniziare le vaccinazioni degli Under 55, salvo contrattempi a partire dalla settimana successiva o già dalla fine della stessa settimana.

Si attendono ancora indicazioni precise per circa 200 rappresentanti della categoria del personale di studio, inteso come assistenti alla poltrona e operatori degli studi odontoiatrici.

Discorso a parte per le altre professioni sanitarie (come infermieri, fisioterapisti, ortopedici), che dovranno fare riferimento alle direttive emanate di volta in volta dal proprio albo di iscrizione.