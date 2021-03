Controlli dei NAS nei bar degli ospedali: al Santa Corona sovraffollamenti e multa per i gestori

382 bar e servizi di ristoro all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati, in tutta Italia, sono stati oggetto di controlli da parte dei carabinieri del Nas e sono ben 132 le irregolarità che sono state verificate.

Ammonta a 10 il numero delle denunce per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre 128 sono state le contestazioni relative a violazioni amministrative (con relative sanzioni che ammontano a 125 mila euro).