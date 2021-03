Covid, scatta anche nel distretto sanremese la zona arancione 'rinforzata': dal 4 marzo chiusi bar e ristoranti

Entrerà in vigore giovedì 4 marzo l’ordinanza firmata questa sera dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che estende anche al distretto 2 sanremese le misure restrittive previste per il distretto sanitario 1 Ventimigliese, prorogate fino al 14 marzo. Lo ha comunicato il presidente Toti, nel consueto punto stampa sul Covid, dopo aver sentito il ministro Speranza.

Con la nuova ordinanza vengono estese anche ai Comuni del distretto 2 Sanremese le misure restrittive già previste per il distretto Ventimigliese utili a rallentare la diffusione del virus che vengono prorogate fino al 14 marzo.

Questa nuova ordinanza si va ad aggiungere alla n. 5 del 2021, emanata mercoledì 24 febbraio per la zona di Ventimiglia.

Le misure previste riguardano i Comuni del distretto 1 (Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia) e i Comuni del distretto 2 (Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.



- Da giovedì 4 marzo dalle 21 alle 5 è previsto il divieto di spostamento tra i Comuni interessati (se non per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative)

- Prevista la chiusura di bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Rimane consentita la ristorazione per i clienti degli alberghi;

- Prevista la chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e grandi strutture di vendita di alimentari dalle 18 alle 8 del mattino, a meno che non sia garantito che non vengono venduti alcolici. Ammessa la vendita tramite consegna a domicilio;

- Divieto di manifestazioni pubbliche e private, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte;

- Divieto di ingresso nei comuni appartenenti ai distretti 1 Ventimigliese e 2 Sanremese salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.



“Queste misure sono state assunte – ha spiegato Toti – per l’elevata incidenza media giornaliera di nuovi casi da Covid nel territorio dell ASL 1 che ha superato la soglia di 3,5 casi ogni 10.000 abitanti. Un incremento dapprima più spiccato nel distretto di Ventimiglia e poi anche nel distretto di Sanremo che ha mostrato un trend in aumento nelle ultime due settimane, raggiungendo valori simili al distretto di Ventimiglia. Mentre ora la curva su Ventimiglia, sta scendendo, grazie alle misure assunte la settimana scorsa, come la vaccinazione dei frontalieri, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sta salendo la curva sul distretto 2 di Sanremo. Abbiamo bisogno di invertire questa tendenza prima che la situazione possa precipitare. E quindi abbiamo deciso di prorogare le misure fino a domenica 14 marzo compresa e di equiparare le due zone. L’ordinanza entrerà in vigore domani sera a mezzanotte. Fortunatamente i dati sul resto della regione ci dicono che nel quadro del complessivo peggioramento del nostro paese, Regione Liguria tiene in zona gialla quindi dobbiamo isolare ogni focolaio”.



I numeri

“Sono 5129 i tamponi molecolari effettuati oggi a cui si aggiungono 2466 tamponi rapidi – ha detto il presidente Toti - numeri alti dello screening che hanno rilevato 337 nuovi positivi, in linea con i dati dei giorni scorsi. Nella ASL 1 Imperiese si sono rilevati 85 casi, 62 in ASL 2, dove si delinea una certa regressione, 145 nella citta metropolitana, con 127 casi nel comune di Genova, 18 nel Tigullio e 45 in asl 5. I deceduti sono 8, un numero che si è stabilizzato da alcune settimane, un primo risultato importante nell’ambito dell’imponente campagna di vaccinazione fatta sulle RSA e gli ultra 80enni”.



Vaccini

“Oggi c’è stato lo switch tra la piattaforma regionale e i dati del sito ufficiale del ministero – ha ricordato il presidente Toti – I dati oggi sono parziali perché si sono fermati nelle prime ore del pomeriggio, si tratta di un numero che si assesterà, giorno dopo giorno. Rispetto al consegnato siamo al 67%. Non è ancora entrata in produzione la linea Astrazeneca sotto i 65 anni, che andrà somministrata dai medici di medicina generale, per i quali stiamo costruendo l’impianto e lunedì 9 marzo inizieranno le vaccinazioni. Questa settimana sarà dedicata alla vaccinazione dei corpi dello Stato”.

*In allegato l'ordinanza firmata dal presidente Toti per l'estremo ponente ligure