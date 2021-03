Sinistra Italiana rinnova i quadri dirigenziali: Gabriella Branca presidente dell'Assemblea regionale

A completamento del percorso congressuale di Sinistra Italiana che si è svolto nei mesi di gennaio e febbraio, l’Assemblea Regionale della Liguria si è riunita nei giorni scorsi per eleggere i/le responsabili/e delle più importanti funzioni regionali.

Carla Nattero è stata confermata coordinatrice regionale. Maria Gabriella Branca è stata eletta Presidente dell’Assemblea Regionale e Lucio Sardi Tesoriere.

Dichiara Carla Nattero: “Abbiamo avuto il coraggio di fare il congresso nelle condizioni difficili poste dalla pandemia e quindi interamente da remoto. Tutto ha funzionato perfettamente, anche l’espressione del voto on line su piattaforma certificata. Adesso possiamo presentarci agli appuntamenti importanti dei prossimi mesi con l’aiuto del dibattito approfondito che si è tenuto nei congressi e con un gruppo dirigente legittimato dal voto degli iscritti e delle iscritte. “

“La nostra iniziativa – prosegue Maria Gabriella Branca – nei prossimi mesi si concentrerà sulle vaccinazioni in Liguria che hanno grandi ritardi non solo per i problemi di approvvigionamento ma anche per la inefficienza della sanità regionale, sulle tematiche ambientali della Liguria, sulla preparazione delle elezioni amministrative di Savona”.

Conclude Carla Nattero: “Sinistra Italiana che, con i suoi parlamentari, sta svolgendo un’opposizione democratica al governo Draghi, lancerà anche alcune campagne nazionali come quella a favore di una tassa sui grandi patrimoni o come quella di sospendere i brevetti sui vaccini anticovid fino alla fine della pandemia.”