Incidente sulla A10, il comitato 'Nascere a Pietra': "Infrastrutture liguri inadeguate, chiusura Punto Nascite scellerata"

"Il drammatico incidente di ieri, avvenuto sulla A10, dimostra ancora una volta l'ineguatezza delle infrastrutture liguri. Migliaia di persone intrappolate per ore nelle proprie auto/mezzi di lavoro e per tanto tempo senza assistenza per la mancanza di una corsia d'emergenza. L'Aurelia è rimasta intasata fino a tarda notte, costringendo i mezzi di soccorso a pericolose peripezie per raggiungere gli ospedali". Così, sulla pagina Facebook 'Riapriamo il punto nascite del Santa Corona', il comitato 'Nascere a Pietra'.