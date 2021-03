Sciopero portuali a Genova, la delegazione e i lavoratori del porto di Savona: "Li sosteniamo con forza"

"Come normale, ad azione corrisponde reazione, i Delegati e i Lavoratori della CULP "Pippo Rebagliati" di Savona sostengono con forza i Lavoratori del porto di Genova, in particolar modo i compagni della CULMV "Paride Batini" bersagli di un’azione tesa ad infangarne gli sforzi e l'immagine".

Queste le parole dei portuali savonesi nei confronti dei colleghi di Genova che dalle prime ore del mattino stanno scioperando presidiando tutti i varchi portuali.

"Gli equilibri portuali consolidati nel tempo dalle lotte dei Lavoratori dipendenti dei Terminal e delle Compagnie Portuali, sono un'eredità che non possiamo permettere venga messa in discussione in quanto motore dell'attuale occupazione portuale e perno per l'equo rapporto tra sviluppo del settore e della categoria nel porto di Genova-Savona. Pertanto a sostegno del modello porto Genova-Savona, dei suoi equilibri negli scali e per i Lavoratori Portuali tutti, il giorno 5 marzo condivideremo l'azione di lotta dei Portuali Genovesi" proseguono.

"Troppo spesso i grandi gruppi armatoriali/terminalistici nella loro ricerca di fatturato provano a strumentalizzare lavoratori e "mezze verità" senza riconoscere che da quegli equilibri è costituito il primo ammortizzatore economico per le aziende durante i periodi di calo dei traffici e occupazionale a sostegno dei posti di lavoro dei dipendenti. All’arroganza economica dei grandi gruppi armatoriali/terminalistici opporremo la solidarietà tra lavoratori e la risposta collettiva ai tentativi di spezzare gli equilibri sociali nel più grande porto d'Italia. Con i Lavoratori del Porto di Genova con Paride Batini" hanno concluso i Delegati della CULP "Pippo Rebagliati" di Savona.