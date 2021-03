SIAP Savona: alle elezioni riconfermato il segretario uscente Giuseppe Stracuzzi

Per quanto riguarda la provincia di Savona la vaccinazione dei poliziotti è partita in questi giorni a carico di ASL2 in grave ritardo: non ci stupiamo visto che la Regione Liguria ha trascurato i poliziotti dall’inizio della pandemia, a partire dalla carenza di tamponi molecolari che hanno addirittura impedito ai poliziotti di poter usufruire della prevista copertura assicurativa.