Covid19, 38 nuovi casi in provincia di Savona nell'ultimo bollettino. Calano gli ospedalizzati (-5)

Sono 338 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria a fronte di 4.143 tamponi, ai quali si aggiungono altri 2.676 tamponi antigenici rapidi, effettuati nelle ultime 24 ore, per un rapporto di positività ai tamponi molecolari pari all'8,16% (uno ogni 6,13).

Nella nostra provincia sono 38 i nuovi contagiati mentre sono 48 nell'imperiese, 198 a Genova e 50 nello spezzino. Sono invece 4 i non riconducibili alla residenza in Liguria.

A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 8 decessi (avvenuti tra il 25 febbraio e il 4 marzo), di cui 7 nel savonese, tutti all'ospedale San Paolo: una donna di 95 anni e sei uomini di 84, 94, 74, 55, 82 e 97 anni.

I DATI REGIONALI

Asl 1 - 113 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 89 (-5); 8 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 133 (-6); 20 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 49 (-); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 70 (-); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 43 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 73 (-1); 5 (-) in terapia intensiva