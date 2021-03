Principio di incendio in un appartamento situato in una palazzina in via privata Rosemary ad Alassio.

Sul posto è intervenuta, attorno alle 16.10 circa, una squadra dei Vigili del fuoco di Albenga.

La situazione è stata riportata in tempi rapidi alla normalità, senza rischi per l'incolumità dei residenti della zona.