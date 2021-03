Scontro tra tir sulla A10: traffico in tilt nel ponente savonese (FOTO)

E' stato riaperto poco fa il tratto autostradale da Albenga in direzione Genova. Ancora chiuso il tratto Borghetto-Albenga verso il Confine di Stato. Al momento non vi è un orario stimato di apertura.

Continuano i disagi nel ponente savonese a causa dell'incidente accaduto nella giornata di ieri lungo l'autostrada A10 tra Ceriale e Albenga in direzione del Confine di Stato. Come oramai noto, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti.

"La situazione è critica in tutte le arterie comunali principali e sulla statale Aurelia - scrive su Facebook il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa - Vi è una colonna ininterrotta di mezzi pesanti. Si registrano già alcuni danni a strutture pubbliche. Sono operativi agenti della Polizia Locale nei punti nevralgici. In ausilio vi saranno volontari della Protezione civile e anche la Polizia Locale di Toirano che si è resa disponibile, ringrazio il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza per la consueta collaborazione. Vi invito a seguire gli aggiornamenti e a evitare, per quanto possibile, di occupare le strade".