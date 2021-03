Traffico in tilt sull'A10, anche un'ambulanza imbottigliata

Come facilmente prevedibile, la situazione di tilt del traffico autostradale e non solo in direzione ponente ha creato diversi disagi, non solo agli automobilisti e agli autotrasportatori.

La colonna ininterrotta di veicoli da Albenga è giunta fin oltre Spotorno, e nel traffico è rimasta "imbottigliata" pure un'ambulanza. Il mezzo per le emergenze, pur se scortato dagli uomini di Autofiori e con le sirene spiegate, ha faticato e non poco a farsi strada tra le due file di mezzi, i quali sono riusciti ad allargare le maglie del traffico.

Una situazione quasi scontata che mostra ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, la complicata situazione viaria della nostra provincia con due sole direttrici viarie.