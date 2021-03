Masterchef Italia 10, la savonese Camilla Lucrezia Lampani tra le protagoniste della Masterclass: "Grazie per tutto quello che mi avete donato a livello umano"

La sua avventura è stata breve ma intensa, proprio come l'ha descritta lei stessa sui propri canali social dopo la partecipazione a Masterchef Italia 10.

Dopo aver conquistato l'ambito grembiule bianco che le ha regalato l'accesso alla Masterclass, la savonese che vive ad Albisola Superiore Camilla Lucrezia Lampani è uscita al primo 'pressure test', non convincendo gli chef-giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella famosa trasmissione di Sky.

Ospite in studio per la puntata finale che ha incoronato l'emiliano Francesco Aquila davanti al novarese Antonio Colasanto e la romana Irene Volpe, ha voluto regalarsi un post toccante di ringraziamento:

"E con stasera si pone la parola fine ad un'avventura che a parole non si può descrivere...ho avuto il privilegio, anche se per poco, di viverla.. Ora quello che posso fare è augurare ai miei compagni di viaggio che sia solo l'inizio...andiamo a prenderci il nostro sogno! Grazie per tutto quello che mi avete donato a livello umano. Un'edizione variegata, eterogenea, colorata e piena di passione".