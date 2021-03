Festa della donna, Grande Liguria: "Tolleranza e rispetto siano valori insegnati a scuola e in famiglia"

"La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna ricorre ogni 8 marzo per ricordarci che devono essere compiuti ancora tanti passi in avanti per combattere discriminazioni e abusi che purtroppo avvengono ancora in ogni parte del mondo, il pensiero di Grande Liguria va a tutte le vittime di femminicidio, a tutte le donne che subiscono violenza. Bisogna lavorare tutti insieme affinché le cose cambino radicalmente, e lo si deve fare ad iniziare dalle scuole, dalla famiglia: insegnare la tolleranza e il rispetto. Grande Liguria fa gli auguri a tutte le donne sperando che certi brutti episodi non si ripetano mai più. W le Donne".

Così in una nota il partito che alle scorse elezioni regionali aveva proposto come candidato Giacomo Chiappori.