Vaccini a Varazze per gli under 65, la minoranza: "Siamo soddisfatti, ora si apra un dialogo per gli ottantenni"

"Ci giunge la notizia che a Varazze si realizzerà un polo vaccinale per ora per gli under 65 e che inizierà ad operare per la categoria dei docenti. Il polo vaccinale funzionerà in una sede messa a disposizione dal Comune e grazie al fondamentale operato e alla sinergia tra medici di famiglia, farmacisti, Croce Rossa e Protezione Civile che vanno ringraziati per gli sforzi che fanno e per essere al fianco della comunità in tutte le occasioni più complesse".

Queste le parole dei consiglieri di minoranza, Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Massimo Lanfranco che hanno commentato la prossima e tanta attesa ativazione del nuovo hub vaccinale nel comune varazzino al Palazzetto dello Sport.

"Siamo soddisfatti di aver contribuito, come opposizione, a questa scelta avendo portato la giusta istanza dei cittadini presso le sedi opportune, ci auguriamo che si apra anche un dialogo che vada incontro alle esigenze degli ultraottantenni che sono sicuramente tra le persone che hanno maggiore bisogno di un centro di vaccinazione territoriale" concludono i tre consiglieri di opposizione.