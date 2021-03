Cairo: avviata l'indagine per l'assegnazione della progettazione dei lavori per la strada dei Pastoni

A oltre due anni dall'alluvione che ne aveva minato la stabilità, la strada dei Pastoni tra Cairo e Cengio dovrebbe vedere a breve l'avvio dei lavori di completo ripristino e messa in sicurezza.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona ha infatti emesso un avviso per l'indagine di mercato finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, relazione geologica e geotecnica, prove propedeutiche alla progettazione.

L'importo complessivo dell'assegnazione sarà di circa 136 mila euro, fondi che saranno stanziati grazie al contributo che la Regione ha fornito al Comune di Cairo per un'opera i cui costi complessivi supereranno il milione di euro nel tratto di competenza comunale.