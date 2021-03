Savona, nel fine settimana ritorna Desbarassu però all'interno dei negozi. Filippi (Ascom): "I clienti ci premieranno"

Venerdì 12 e Sabato 13 marzo ritorna Desbarassu a Savona.

"Un appuntamento molto atteso in città e, mai come quest'anno, le occasioni per i clienti saranno strepitose ed allettanti. La vendita dei prodotti si svilupperà esclusivamente all'interno delle attività commerciali aderenti ma l'importanza di mantenere comunque un appuntamento come questo , ci spinge a guardare oltre e continuare ad insistere" spiegano da Ascom dopo che il comune ha deciso di non concedere il suolo pubblico per il parere negativo espresso dagli uffici e visto che l'attuale emergenza sanitaria non permette assembramenti (leggi QUI)

"Noi ce la metteremo tutta per creare un momento di acquisto interessante per i nostri clienti, siamo una categoria temeraria e combattiamo da ormai molto tempo sicuri che i nostri clienti ci premieranno e, con molta pazienza , si dedicheranno allo shopping in città" afferma Laura Chiara Presidente Ascom Confcommercio Savona.

"Non ci resta che darvi appuntamento a Savona e, nel rispetto delle norme vigenti, sarà un Desbarassu differente ma speriamo ugualmente utile per l'economia della nostra città e di tutti i commercianti " conclude Laura Chiara.

Molte attività creeranno un orario prolungato nella pausa pranzo.