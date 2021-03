Vaccini, medici sotto assedio per le prenotazioni. Tersidio (FIMMG): "Si correrà il rischio di un sovraffollamento nei centri"

Chiamate su chiamate con i medici di famiglia e le segretarie degli studi che in questi primi due giorni più che intensi stanno affrontando un tour de force mai visto.

Martedì scorso alle 14.00 sono partite le prenotazioni per gli under 65 insegnanti, polizia locale, uffici giudiziari e volontari della protezione civile ma non solo anche per i cittadini vulnerabili e ultravulnerabili, con le somministrazioni che partiranno dal 15 marzo.

"Siamo ancora in difficoltà, i vaccini in base alle prenotazioni ce ne sono a sufficienza però ad esempio i centri salute riescono a gestire in modo migliore l'agenda, chi invece deve gestire gli hub sul territorio ha dei problemi" spiega Angelo Tersidio, segretario provinciale della Federazione Medici Medicina Generale che ieri ha avuto una riunione con i colleghi e con l'Asl per affrontare diverse tematiche.

"Ora è stato messo un blocco giornaliero di prenotazioni per ogni medico che credo sia di 250 persone al giorno. Noi magari li prenotiamo ma si corre il rischio che non sapendo l'orario che gli danno si crei un sovraffollamento nei centri" - continua Tersidio - comunque l'Asl si sta dando da fare, speriamo di risolvere l'aspetto tecnico".

I medici dovranno decidere anche quali pazienti considerare come fragili e ultrafragili e stanno ancora attendendo di poter capire se il vaccino Astrazeneca potrà essere somministrato alla fascia 70-79 anni.

"Attendiamo cosa ci dicono dalla Regione, prima si era passati alla possibilità di somministrare con Astrazeneca agli under 65, poi fino ai 69 anni e ora forse nella fascia più alta. Speriamo che arrivi presto Johnson & Johnson così da poter somministrare solo una dose, sarà tutto più semplice" ha continuato il medico savonese.

Martedì scorso il presidente della Regione Giovanni Toti ha puntato il dito contro alcuni medici che "non rispondono al telefono, negligenza grave".

"La stragrande maggioranza se non tutti sono persone corrette, ci vuole rispetto, non può dire certe cose. Riceviamo un centinaio di telefonate al giorno, se vuole può seguirci un giorno e vedere come lavoriamo" conclude il segretario provinciale della FIMMG.

Questi i nuovi centri vaccinali che saranno aperti nel savonese dal 15 marzo e che si aggiungono a quelli già presenti (a Varazze nel Palazzetto dello Sport verranno organizzate due giornate il 20 e 21 marzo):

𝗔𝗦𝗟𝟮 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗕𝗼𝗿𝗺𝗶𝗱𝗲, presso Bocciodromo, vicolo San Rocco 1 - Millesimo; 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗻𝗲𝘀𝗲, via Brilla 1 - Savona; 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 presso Auditorium San Carlo, via Roma 70 - Albenga; 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀𝗲, via Ticino 10 rosso - Borghetto Santo Spirito.

Piano vaccinale Liguria:

PERSONE VULNERABILI UNDER 70

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: attiva

📌 Come: Medico di medicina generale

👩‍⚕️ Chi vaccina: Medico di medicina generale

PERSONALE SCOLASTICO, POLIZIA LOCALE, UFFICI GIUDIZIARI, PROTEZIONE CIVILE UNDER 70

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: attiva

📌 Come: Medico di medicina generale (personale scolastico non residente in Liguria o non iscritto all'anagrafe sanitaria verrà contattato direttamente dalla Asl)

👩‍⚕️Chi vaccina: Medico di medicina generale o ambulatori dedicati delle Asl

PERSONE FRA I 70 E 79 ANNI (compresi vulnerabili e categorie di cui sopra)

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: 75-79 anni dal 17 marzo; 70-74 anni dal 23 marzo

📌 Come: Portale, Numero verde, Sportelli CUP

👩‍⚕️ Chi vaccina: Asl/ospedali