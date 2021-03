Albissola, avviati interventi per l'illuminazione comunale: stanziati 60mila euro

L’amministrazione comunale di Albissola Marina ha avviato alcuni lavori per l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza, l’ammodernamento e implementazione della pubblica illuminazione sul territorio comunale.

Questo pacchetto di interventi, di cui alcune lavorazioni sono già iniziate dall’inizio del mese di marzo, prevede nel complesso di riqualificare 82 punti luce, tra sostituzione di impianti obsoleti e l’installazione di nuove lampade a led, oltre al rifacimento di più di 300 metri di nuova linea di alimentazione elettrica a servizio della pubblica illuminazione.

Nel dettaglio il programma di manutenzione, messa in sicurezza, di efficientamento e potenziamento dell’illuminazione comunale, riguarda in sintesi i seguenti lavori, sparsi in varie zone del ns territorio:

La sostituzione di 17 pali dell’illuminazione pubblica tra i più vetusti e degradati sparsi in varie zone del paese ( tra le quali ad es: via delle industrie, via Poggio dell’Orizzonte, corso Perata, via Belvedere, via Rossini );

La sostituzione di altri 3 lampioni incidentati, tra i quali 1 in via dell’Oratorio in zona retro Gulliver, 1 nella nuova strada delle Galaie ed 1 in Viale Faraggiana;

La prosecuzione dell’intervento di sostituzione sul Lungomare degli Artisti dei vecchi lampioni con le padelle: proprio in questi giorni è stata ultimata la posa di ulteriori nuovi 10 lampioni a led a forma di torcia, arrivando così all’incirca all’altezza dei Sole Luna (andandosi ad aggiungere ai 22 già installati l’anno scorso e alla trentina messi nel 2019 );

Il rifacimento di circa 300 metri della “linea dorsale” di alimentazione elettrica dell’illuminazione stradale del tratto di Aurelia che percorre Cso Bigliati;

L’ammodernamento di circa 30 vecchi lampioni in zona via Jacopo della Quercia, con l’installazione di nuove lampade a led;

L’attivazione di 5 lampioni a servizio dei giardini in Via Poggio del Sole; La riqualificazione e ammodernamento dell’impianto di illuminazione dell’aiuola di Pza Toscanini con l’inserimento di 7 nuovi faretti a led;

L’intervento di potenziamento dell’illuminazione su Via dei Ceramisti, con la posa in opera di nuovi 2 lampioni a muro, da collocare nel tratto dove oggi sono presenti solo i lampeggianti stradali;

La sostituzione di 5 lampioni in Viale Faraggiana, nel tratto interessato dai lavori in corso per il rifacimento dei marciapiede;

L’installazione di 1 nuovo punto luce led in piazza Giovanni XXIII all’altezza dell’inizio della scalinata per via Monte Inferiore;

La messa in opera di 2 nuovi proiettori a terra in Piazza Poggi.

"Questo programma di interventi di riqualificazione e di efficientamento della pubblica illuminazione, (che si va ad aggiungere agli interventi già realizzati da questa amministrazione negli ultimi anni), permetterà, oltre al potenziamento di un numero significativo di punti luce, in zone in cui l’illuminazione stradale risultava scarsa o quasi completamente assente, ci permetterà anche di ottenere un alleggerimento della bolletta elettrica a carico dell’Ente e ad un risparmio sulle opere di manutenzione, poiché questi nuovi impianti led di nuova generazione avranno per un certo periodo, meno necessità di interventi di sostituzione delle lampade e/o di riparazioni" spiega l'assessore alla Programmazione, Quartieri, Smart City e Politiche Energetiche, Verde Pubblico, Arredo Urbano Luigi Silvestro.

"Come già anticipato, alcuni degli interventi in argomento hanno già preso avvio da alcune settimane e, prevediamo il completamento del pacchetto d’interventi entro il l’autunno/inverno. Sono stati attivati complessivamente lavorazioni per un valore pari a circa 60mila euro. Nel frattempo con i tecnici del mio assessorato, stiamo già lavorando per impostare una ulteriore nuova tranche di lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della illuminazione comunale, che confidiamo di attivare per il mese di settembre" conclude l'assessore albissolese.