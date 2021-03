Dopo le indiscrezioni ora l'ufficialità: tutta la Liguria in arancione da lunedì, Draghi conferma prolungamento cassa integrazione e ristori

Fino a poche ore fa erano solo indiscrezioni ma ora, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è ufficiale: da lunedì prossimo e fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Confermato che, per le festività pasquali dal 3 al 5 aprile, la zona rossa si applicherà su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile spostarsi nella propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno ma con un massimo due persone. Intanto, da lunedì prossimo tutta la Liguria sarà arancione mentre molte altre saranno rosse. Tra queste anche Piemonte e Lombardia (oltre alle province autonome di Bolzano e Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto, Toscana e Marche).

Mentre domani e domenica in Piemonte non sarà possibile recarsi nelle seconde case, le voci parlano di molti residenti dello stesso Piemonte e della Lombardia che, potendo lavorare in smart working, stanno raggiungendo le seconde case in Liguria.

Come annunciato a Pasqua e Pasquetta e il sabato precedente (3, 4 e 5 aprile) tutta Italia sarà in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (Sardegna). Sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all'interno della regione, con massimo due adulti e con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le 5 e le 22.

Fino al 6 aprile, nelle regioni che passeranno in arancione sarà possibile una visita al giorno con le stesse limitazioni di Pasqua, ma solo all'interno del comune. Sarà come sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità. E’ stato deciso che per istituire la zona rossa in una regione non verrà considerato solo l'Rt (indice di trasmissibilità) superiore a 1,25 nell'ultima rilevazione, ma anche l'incidenza settimanale superiore a 250 casi su 100mila abitanti.

Intanto il premier Mario Draghi, nel corso di una visita al centro vaccinale di Fiumicino, ha parlato della situazione in Italia, a più di un anno dall'inizio dell'emergenza: “C'è una nuova ondata di contagi e serve la massima cautela per limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Per andra incontro alle esigenze delle famiglie – ha detto – è stato deciso di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting”.

Sulla vicenda AstraZeneca Draghi ha confermato che si tratta di una decisione precauzionale, come fatto in altri paesi: “Posso assicurarvi – ha detto - che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità, visti i primi risultati che si vedono, Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi e contiamo su una forte accelerazione dopo l’approvazione del Johnson & Johnson".

Draghi ha anche confermato che 32 miliardi saranno impegnati nel decreto sostegni: “Ma non bastano – ha detto - perché presenterò al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio. Nel decreto Legge è previsto il prolungamento della cassa integrazione, un finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà mentre, alle partite Iva che hanno patito perdite di fatturato verranno riconosciuti contributi in forma più semplice e immediata".