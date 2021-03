Cadavere in mare a Varigotti: trauma cranico e lesioni interne per la vittima

Hanno dato i primi esiti gli esami effettuati ieri, 11 marzo, dal medico legale Marco Canepa al Santa Corona di Pietra Ligure sulla salma rinvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia sottostante Punta Crena.

L'uomo, sulle cui cause della morte farà maggior chiarezza l'autopsia già disposta dal pubblico ministero Elisa Milocco nei prossimi giorni, avrebbe riportato un trauma cranico encefalico e lesioni interne dopo quello che sembra essere stato un volo di circa una settantina di metri. Esclusa quindi l'ipotesi di un sub colpito da malore, come invece si era ipotizzato in un primo momento.

Si tratterebbe di un giovane tra i 30 e i 35 anni originario del Piemonte, la cui auto è stata rinvenuta nel parcheggio vicino alla famosa spiaggia della Baia dei Saraceni, il cui corpo esanime sarebbe stato segnalato ai soccorritori da un passante.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del comando ingauno: al momento pare non si escluda alcuna ipotesi sulla dinamica.