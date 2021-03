Savona 2021, "Il Rosso non è il Nero": "Prossimi mesi utili per far progredire la partecipazione in tutti i cittadini"

"Il rinvio delle elezioni amministrative all’autunno e le difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria non possono arrestare il processo democratico che deve andare avanti nello sviluppo del confronto politico, garantendo lo svolgimento della tornata elettorale nel massimo della sicurezza possibile. Savona deve prepararsi in serenità al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale e, in questo senso, i prossimi mesi debbono essere adoperati per far progredire al meglio la partecipazione politica e civile in tutta la cittadinanza". Si apre così la nota stampa del coordinamento del gruppo "QDR - Il Rosso non è il Nero", firmata da Sergio Acquilino, Franco Astengo, Gabriella Branca, Donatella Ramello, Sergio Tortarolo e Dilvo Vannoni.

"Si sta preparando una larga convergenza politico - sociale in adesione alla proposta di 'Patto per Savona' presentato da Marco Russo e dal suo 'Laboratorio di idee'. Sono già presenti, oltre appunto al 'Patto', il partito Democratico, forze di sinistra, ambientaliste, altri soggetti di diversa provenienza politico – ideale con l’obiettivo di allargare ulteriormente il campo verso movimenti che già in passato si erano misurati con le istituzioni comunali e movimenti più propriamente politici come nel caso del M5S, Azione, Italia Viva. Lo spirito di questa convergenza deve risultare prevalentemente civico, inclusivo, di raccordo concreto tra diverse soggettività politiche, movimenti, espressioni sociali. Debbono essere compiuti tutti i passaggi necessario al fine di poter disporre di un impianto progettuale ampiamente condiviso e raccolto attorno ai grandi nodi del futuro della nostra Città" prosegue la nota.

"Nei prossimi mesi si dovrà verificare un lavoro di rafforzamento della coesione ideale, programmatica, operativa di questa 'convergenza'. A questo proposito risulterebbe necessario che i soggetti già partecipanti in diverse forme al 'Patto' si dotassero, fin da adesso, di un organismo di coordinamento in modo da sviluppare unitariamente la riflessione progettuale e le necessarie iniziative da portare avanti sul piano del dibattito rivolto all’insieme della Città. Occorre un coordinamento operativo che affianchi il candidato Sindaco per fare in modo di essere pronti a recepire , anche sul piano organizzativo, le auspicabili e da noi fortemente sollecitate successive adesioni ritrovando la capacità di una collaborazione coerente in modo da costruire uno schieramento fortemente competitivo in grado di proporre alla Città quella svolta economica, sociale, culturale, quanto mai indispensabile e urgente" concludono infine dal coordinamento del gruppo "QDR - Il Rosso non è il Nero".