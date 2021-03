Infometeo: nel prossimo weekend aspettiamoci l'ultimo colpo di coda dell'inverno

Un flusso di correnti settentrionali interesserà la nostra zona presentandosi più attivo lungo le alte vallate, attivando nel contempo venti di foehn lungo le pianure, sino a mercoledì. Poi colpo di coda invernale, con una zona di bassa pressione in approfondimento da giovedì e maltempo al Nord Ovest con forse neve in pianura, per il prossimo week-end.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da lunedì 15 a giovedì 18 Marzo

Cielo poco nuvoloso e terso sino a mercoledì. Aumento delle nubi giovedì con prime piogge su Liguria.

Minime in pianura intorno -1 - 2°C e massime 10 - 15°C. Al mare minime intorno 4- 6°C e massime 11-17°C

In pianura venti forti da Nord

Al mare venti forti da Nord

Da venerdì 19 Marzo

Venerdì possibile neve al piano, mista a pioggia nelle ore più calde. Migliora sabato tarda mattinata. Attenzione alle gelate notturne, con colonnina di mercurio in calo.