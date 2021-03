Liguria in zona arancione fino al 6 aprile: ecco cosa si può fare

A partire da oggi, lunedì 15 marzo, la Liguria è in zona arancione fino al 6 aprile. Secondo il Decreto Legge "di Pasqua" tutte le regioni saranno in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile.

Nel dettaglio: resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5;

VIETATI

Spostamenti fuori Regione e comune (tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute).

CONSENTITI

Spostamenti all'interno del proprio comune dalle 5 alle 22. Dai piccoli comuni (fino a 5 mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia. Visite verso una sola abitazione privata all'Interno del territorio comunale, una volta al giorno (tra le 5 e le 22 e nei limiti di 2 persone, più eventuali figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi).

CHIUSI

Bar e Ristoranti consentiti asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle 18 per bar ed esercizi senza cucina) e consegne a domicilio (senza restrizioni). Centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole che si trovano al loro interno).

APERTI

Negozi;

centri commerciali nei feriali.

SCUOLE:

In presenza materne, elementari, medie;

DAD AL 100% per le superiori.