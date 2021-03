Roccavignale, la grotta del "Tasso" teatro di riti magici? (FOTO)

"Durante un giro di perlustrazione, in vista della stesura del secondo libro sui miti e le leggende della Valle Bormida che nel secondo volume toccherà il territorio di Roccavignale, Millesimo e Cengio, ho avuto modo di visitare la così detta grotta del 'Tasso' situata appunto nel comune di Roccavignale". Cosi commenta in una nota Boris Arturi, autore del libro "Una Valle - Sentieri, Storia, Miti, Leggende".

"Dopo una prima visita ed effettuati alcuni rilievi a vista (esposizione, coordinate, orientamento, ingressi) è venuta subito alla luce una interessante tesi che infittisce ancora di più il mistero e la leggenda di questa porzione di territorio valbormidese. Sappiamo che le caverne sono state considerate, sin dalla preistoria, luoghi per molti aspetti magici, autentici condensati di simboli e scenari ideali per i riti di iniziazione. Non solo rifugi sicuri dalle minacce esterne e dalle intemperie, ma anche santuari in cui celebrare la ierogamia, ovvero l'unione sacra tra il principio attivo maschile, sotto forma di luce filtrante, e il principio ricettivo femminile, rappresentato dal ventre accogliente di madre terra".

"Un altro rito era quello della guarigione e della rinascita, in cui entrare col carico dei malanni e uscire rigenerati. Questo processo di purificazione poteva avvenire in vari modi - prosegue - Mediante il sonno rituale in grotta (incubatio) o il passaggio per un varco naturale (come il secondo piccolo ingresso che si trova nella grotta del tasso), il cui superamento rappresentava la morte simbolica dell'uomo vecchio e la nascita del nuovo".

"Anche i romani rispettarono e, in molti casi, frequentarono e fecero propri questi luoghi di culto, adattando solo al proprio pantheon i nomi delle divinità - conclude - La grotta del 'Tasso' di Roccavignale dunque come accennato per posizione, conformazione e struttura potrebbe ricadere nei siti dedicati a questi culti. Anche se la mano dell’uomo nei secoli ha apportato alcune ovvie modifiche anche per esigenze antropiche, ho accennato di queste mie tesi il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia che, molto gentilmente, si è reso disponibile a dare una mano per cercare ulteriori informazioni sul luogo in oggetto. Ora proseguirò con le ricerche per cercare altri luoghi similari che, credo, non tarderanno ad arrivare".