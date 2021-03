Albenga piange Franco Setaro, il barista del "Peter Pan"

Un mare incurabile ha stroncato prematuramente la vita di Franco Setaro, 67 anni, noto esercente (Bar Peter Pan) di Albenga, via Dalmazia.

Gestiva il locale assieme alla moglie Maria ed era una persona molto gentile e umana: i suoi clienti diventavano suoi amici e un particolare trattamento di disponibilità lo dimostrava con gli avventori meno abbienti, come gli anziani del vicino Istituto Trincheri che, in libera uscita, trascorrevano qualche minuto di relax nel suo bar.

In gioventù aveva fatto il cameriere in diversi alberghi di Laigueglia, poi il muratore ed infine, nel 2006 aveva aperto il Bar Peter Pan.

Per sua volontà non verrà predisposta alcuna cerimonia, se non un breve saluto a chi desidera intervenire, che si svolgerà davanti al suo Bar Peter Pan di via Dalmazia, domani, martedì 16 marzo alle 11,30.

Lascia la moglie Maria, i figli Antonio e Maria Elena e tre nipotini.