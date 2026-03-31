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Cronaca | 31 marzo 2026, 19:25

Savona, crolla un grosso ramo nei giardini delle scuole di Legino: fortunatamente nessun ferito

Assessore Parodi: "Controlli ne stiamo facendo in continuazione garantendo la massima sicurezza e in questo periodo sono ancora più frequenti"

Savona, crolla un grosso ramo nei giardini delle scuole di Legino: fortunatamente nessun ferito

Crolla un ramo di alloro di importanti dimensioni a causa del forte vento nei giardini della scuola Mignone di Legino e scatta l'allarme sicurezza.

Fortunamente nessun bambino era presente in quell'area del plesso di via Bove.

L'area è stata transennata e verrà effettuata una potatura dei rami.

"Problemi fortunatamente non ce ne sono stati, controlli comunque ne stiamo facendo in continuazione garantendo la massima sicurezza e in questo periodo sono ancora più  frequenti. Un po' di preoccupazione chiaramente c'è" ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. 

Luciano Parodi

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