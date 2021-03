Varazze, il fotografo Pietro Cocco protagonista alla Gallery Malocello

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente limitazione dei normali liberi movimenti, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, in accordo con i propri soci e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, continua a proporre a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa: l’esposizione on-line denominata “Un Artista a settimana” con in evidenza, da lunedì 15 a domenica 21 marzo 2021, le opere esposte nell’ultima mostra da Pietro Cocco.

Questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre con: Adriana Podestà e proseguito con la presentazione delle opere Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, Rosa Brocato, Eurosia Elefanti, Demj Canepa, Ida Fattori, Anna Maniero, Anna Maria Paveto, continua con l’esposizione online del fotografo Pietro Cocco.

"Il lavoro rende liberi (Arbeit macht Frei)": un successo di visite e di critica per la mostra fotografica personale di Pietro Cocco, che si è tenuta dal 22 gennaio al 4 febbraio 2018 a Varazze, presso la “Gallery Malocello” di Via Malocello n.37, in occasione del “Giorno della Memoria”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione del Gruppo Artisti Varazzesi.

All’inaugurazione della mostra sono intervenuti il sindaco uscente Alessandro Bozzano, l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, numerosi ospiti, i colleghi dell’Associazione “Foto Cine Club Varazze”, i pittori, gli scultori e i mosaicisti dell’ospitante Gruppo Artisti Varazzesi.