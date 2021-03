Altare, prove di carico ai solai del "lascito Balestra" (FOTO)

Prove di carico ai solai del "lascito Balestra" in via Paleologo. Tali verifiche sono parte integrante di un lavoro di progettazione promosso dal comune di Altare per un recupero della struttura in un'ottica polifunzionale.

"La struttura ha vissuto un lungo periodo di oblio e un tentativo di alienazione, la nostra scelta è di un recupero conservativo che offra spazi comodi e fruibili per la cittadinanza in sinergia con le realtà attrattive e culturali del nostro paese" spiegano dal comune valbormidese.

"Il progetto definitivo, finanziato da risorse comunali e regionali, ci permetterà di acquisire un buon punteggio nelle graduatorie dei finanziamenti ad hoc per un completo recupero degli spazi" conclude l'amministrazione altarese.