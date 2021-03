Savona, forte odore di hashish sul pianerottolo di un condominio: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 20enne

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, hanno tratto in arresto un 20enne savonese, le iniziali E.A., già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti preso l’abitazione del giovane in seguito alla segnalazione di alcuni vicini che avevano notato la presenza di persone “sospette”. Arrivando sul posto, i carabinieri hanno percepito già sul pianerottolo un forte odore di hashish, pertanto hanno deciso di procedere al controllo dell'appartamento.

Il 20enne occupante dell’alloggio è apparso fin da subito teso e agitato. A seguito del controllo, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento e una rilevante somma di denaro contante.

Il giovane finito in manette, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, è stato giudicato per direttissima oggi davanti al giudice Fiorenza Giorgi che oltre a convalidare l'arresto ha disposto l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tutto il materiale è stato sequestrato dai carabinieri.