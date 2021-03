Spese pazze in Regione: assoluzione per 19 ex consiglieri indagati

Sono in totale 19 le persone che sono state assolte dalla Corte d'Appello di Genova nell’ambito del processo sulle "Spese Pazze" in Regione. Si tratta di Michele Boffa, Luigi Morgillo, Alessandro Benzi, Francesco Bruzzone, Armando Ezio Capurro, Giacomo Conti, Raffaella Della Bianca, Marylin Fusco, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Limoncini, Marco Melgrati, Antonino Miceli, Edoardo Rixi, Franco Rocca, Matteo Rossi, Matteo Rosso, Alessio Saso e Aldo Siri.

La sentenza odierna assolve così tutti gli imputati dai reati per i quali erano state emesse, il 30 maggio del 2019, condanne o dichiarazioni di estinzione per prescrizione per insussistenza del fatto. Il dispositivo revoca così le confische e le statuizioni civili del verdetto impugnato.

Tra gli imputati assolti ci sono anche diversi esponenti del savonese: il valbormidese Michele Boffa (già sindaco di Millesimo e assessore provinciale); il senatore Francesco Bruzzone, residente a Stella; Marylin Fusco, ex consigliere comunale a Genova oltre che consigliere regionale, nata a Finale Ligure; la loanese Roberta Gasco; Marco Melgrati (leggi QUI); Antonino Miceli, già segretario provinciale dei Democratici di Sinistra di Savona.

I giudici della seconda sezione penale del tribunale genovese si sono riservati 90 giorni per pubblicare le motivazioni che li hanno spinti ad emettere tale verdetto.