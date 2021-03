Toti: "Quando sarà il mio turno sarò in prima linea per vaccinarmi con Astrazeneca"

"Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte: quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Anzi, mi auguro che nelle prossime ore tutte le Istituzioni, a partire dal Presidente del Consiglio, ministri e governatori, si vaccinino pubblicamente per dare una dimostrazione concreta della fiducia che riponiamo nella scienza e in AstraZeneca. Si tratterebbe di poche decine di dosi che certo non comprometterebbero le priorità delle liste ma rappresenterebbero un gesto rassicurante per le tante persone che oggi esitano e chiedono sui social un esempio alla classe dirigente”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo il via libera di Ema al vaccino Astrazeneca.