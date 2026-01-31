Lions Club Savona Priamar e Photo Art Culture: visita del Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda

Una serata all’insegna dell’amicizia lionistica, del servizio e della crescita associativa quella che si è svolta ieri presso il ristorante Madonna del Monte di Savona, dove il Lions Club Savona Priamar, insieme al Lions Club Photo Art Culture, club satellite del Savona Priamar, ha avuto l’onore di accogliere in visita ufficiale il Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui valori del lionismo e sulle attività di servizio portate avanti dai club sul territorio. Numerosi soci hanno partecipato con entusiasmo alla serata, contribuendo a creare un clima di grande calore, condivisione e autentico spirito lionistico.

Nel corso dell’incontro si è svolta anche la cerimonia di spillatura di una nuova socia, Sabrina Cavallo, accompagnata dalla madrina Enrica Noceto, in un momento particolarmente sentito da tutti i presenti.

A presiedere la cerimonia è stato il Vice Presidente Luigi Ferracane. Erano inoltre presenti, oltre al Governatore, la Presidente di Circoscrizione Danila Spirito, Ernesto Canepa presidente club satellite, il GMT Simone Mariani e il Cerimoniere Distrettuale Paolo Perucca, a testimonianza dell’importanza dell’incontro nel contesto della vita distrettuale.

La serata ha confermato il forte spirito di collaborazione tra i club e l’impegno comune nel promuovere iniziative a favore della comunità, nel segno del motto lionistico “We Serve”.