37 anni fa lo schianto del canadair alla Madonna del Monte a Savona: la messa per ricordare Claudio Garibaldi e Rosario Pierro (FOTO)

Una messa per non dimenticare i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro, che hanno perso la vita il 27 gennaio 1989 a causa di uno schianto con il canadair avvenuto sul crinale ovest della collina "della Madonna del Monte", alle spalle dell’abitato di Zinola.

La chiesa questa mattina era gremita nel segno del cordoglio per il tragico fatto avvenuto 37 anni fa con la funzione che è stata officiata da don Alessio Allori, amministratore parrocchiale della comunità Santo Spirito e Immacolata Concezione accompagnata dai canti della Corale Alpina Savonese.

Il Canadair della Protezione Civile quella mattina si era schiantato mentre stava svolgendo un servizio antincendio nella zona. Da allora il tragico evento è ricordato con una messa, accompagnata dai canti della Corale Alpina Savonese, nella chiesa della Madonna del Monte, ormai diventata anche Santuario della protezione civile.

Al termine della funzione all'esterno Dario Cardani, trombettiere della Protezione civile, ha eseguito il "Taps" (detto "Silenzio fuori ordinanza"), e in seguito si è tenuta la benedizione dei cippi commemorativi che ricordano il luogo dell’impatto e recano i nomi dei piloti. All'evento hanno partecipato i familiari dell’imperiese Claudio Garibaldi.

La celebrazione eucaristica è dedicata anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi si dedica per lavoro o volontariato alla collettività mettendo a rischio la propria vita per il bene comune. L’iniziativa è concordata tra la Confraternita di Sant’Ambrogio in Legino, proprietaria della chiesa, e la parrocchia di Zinola.