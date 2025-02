Andora, aggiornato il PUC: ridotta la superficie edificabile dell'ultima nuova palazzina di via Cavour

Aggiornamento per il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Andora che va ad alleggerire la cubatura dei nuovi volumi previsti da costruire tra via Cavour e via Europa Unita.

Nella seduta di ieri (31 gennaio, ndr), il Consiglio Comunale ha adottato l’aggiornamento che va a modificare quanto previsto nel 2009, quando, a seguito della Concessione Urbanistica, fu approvato il Piano Particolareggiato (SUA) di iniziativa privata. Esso prevedeva la costruzione di condomini in sei lotti, cinque dei quali già realizzati al fondo di via Cavour, di fronte al Municipio. L’aggiornamento riguarda l’ulteriore palazzina ancora da edificare al fondo dell’attuale piazza e ne riduce la superficie edificabile. Minore carico insediativo anche in via Europa Unita, dove è prevista la costruzione di sei casette al posto di un palazzo ipotizzato in prima istanza.

La modifica allinea lo strumento urbanistico anche alle attuali condizioni della zona fra via Cavour, via Risorgimento e via Europa Unita a seguito delle numerose opere pubbliche realizzate.

“L’obiettivo dell’Amministrazione di alleggerire la cubatura della palazzina ancora da costruire a completamento del complesso dei condomini di pregio di via Cavour trova realizzazione in questa pratica all’attenzione del Consiglio - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - La relazione redatta dal Dirigente del Settore Urbanistica allegata alla delibera, espone le modifiche: per il complesso di via Cavour, si prevede la costruzione di volumetrie di tipo residenziale per un totale di 958 mq, con una riduzione di 319 mq di superficie edificabile rispetto al precedente SUA. In pratica circa 25 alloggi al posto di 40 bilocali”.

“Per quanto riguarda la riduzione del carico insediativo in via Europa Unita - aggiunge il primo cittadino - l’aggiornamento al PUC prevede la realizzazione di villette residenziali per un totale di 665 mq, con una riduzione di 195 mq rispetto alle precedenti previsioni, corrispondenti a circa 4 alloggi. I privati che costruiranno le casette realizzeranno, come oneri di urbanizzazione, un parcheggio pubblico a raso su una superficie complessiva di 1.550 mq, con spazi di manovra e 50 parcheggi pubblici”.

L’aggiornamento con la riduzione del carico insediativo, ha determinato anche la modifica della destinazione d’uso. La zona è fortemente cambiata negli ultimi anni, a seguito di numerosi interventi urbanistici che il comune ha chiesto di realizzare ai privati per migliorare i servizi e l’accesso alla nuova stazione ferroviaria inaugurata nel 2016.

Il sindaco Demichelis ha elencato al Consiglio gli interventi di urbanizzazione già realizzati dai costruttori delle palazzine di via Cavour, ammontanti complessivamente a oltre 2 milioni di euro. Tra questi figurano i parcheggi di via Risorgimento, quelli accanto alla nuova rotonda dedicata allo sport, i marciapiedi di raccordo con l’ingresso della stazione (lato via Merula), giardini pubblici, aree verdi e locali a servizio del capolinea.

Opere realizzate dopo l’apertura del raddoppio e lo spostamento della stazione ferroviaria che si aggiungono a quelle realizzate prima del 2014 fra cui il piazzale dei parcheggi con la sede della Protezione Civile e l’illuminazione di via Cavour.

L’aggiornamento al PUC, prevede l’eliminazione del 15% di edificazione destinata a RTA su tutta la zona allineando lo strumento urbanistico con le nuove previsioni di incremento della ricettività turistica adottate, grazie a interventi diffusi nella zona e su tutto il territorio, in corso di realizzazione o previsti, sia di tipo alberghiero che residenziale. Tra questi, ad esempio, la conversione in albergo della vecchia stazione ferroviaria di via Carminati, poco distante da via Cavour e strategica perché si affaccia sulla nuova pista ciclabile in corso di realizzazione, che da sola prevede ben 250 posti letto