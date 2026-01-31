"Io sto col poliziotto": anche la Segreteria della Lega di Savona impegnata nella raccolta firme

“La Lega – spiegano – si è sempre schierata al fianco di tutte le Forze dell’Ordine, in particolare per esprimere solidarietà all’agente di polizia che, dopo aver reagito a un uomo armato nella zona di Rogoredo a Milano, ora è indagato per omicidio volontario. Chiediamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza, pene più severe per chi circola armato, norme anti-maranza, una stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”.