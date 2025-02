Asl2, nel 2024 aumentano ricoveri, prestazioni ambulatoriali e schizzano del 7% gli accessi al Pronto Soccorso del San Paolo

Oltre 6.000 accessi in più ai pronto soccorso del Savonese e un incremento delle prestazioni ambulatoriali, 182.065 in più rispetto all'anno precedente. Sono i dati Asl (presenti nel documento delle Linee d'indirizzo) e riferiti al periodo gennaio-ottobre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Restano forti le pressioni sui pronto soccorso, in particolare nei periodi estivi e nei fine settimana quando c'è un grande afflusso di pazienti. I pazienti che si sono rivolti all'emergenza urgenza sono aumentai in media del 6,7%.

La pressione più forte resta quella sul Pronto Soccorso del San Paolo di Savona, passato da 45.157 accessi nel periodo gennaio-ottobre 2023 a 48.356 dello steso periodo del 2024 con un incremento del 7%, mentre calano da 37.962 a 36.599 gli accessi del Santa Corona.

Per il Ppi di Albenga si passa da 7.185 a 10.988 accessi, per quello di Cairo da 4.943 a 5.643 accessi.

Una richiesta sanitaria in aumento quindi, sia sul fronte ospedaliero che ambulatoriale, al quale l'Asl deve rispondere, per una situazione che rispecchia quella nazionale, con fabbisogni sanitari di una popolazione che invecchia e che richiede risposte assistenziali appropriate per acuzie, malattie croniche sempre più diffuse e anche nei casi di possibili emergenze.

Un fattore "ripresa" che vede una costante crescita delle prestazioni dopo il Covid e sul quale, per la parte di diagnostica può avere inciso anche il potenziamento di certi servizi, avviati già nel 2023 e rafforzati nei periodi successivi, come l'attività radiodiagnostica nei giorni festivi.

Aumentano anche i ricoveri ospedalieri, seguendo quanto sta accadendo a livello nazionale, in una provincia che ha l'età media più elevata d'Italia, quindi con una popolazione più fragile.

Ma vediamo i dettagli. Nel periodo gennaio-ottobre 2023 i ricoveri negli ospedali della provincia sono stati 26.965 e nello stesso periodo del 2024 sono stati 28.851, per un 7% in più di ricoveri.

Nel periodo gennaio-ottobre 2023 hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali 6.623.591 pazienti e nello steso periodo del 2024 ne hanno usufruito 6.805.656 pazienti, con un incremento di 182.065 prestazioni, pari al 2,67%.

Aumento di ricoveri, accessi e prestazioni implicano anche un aumento della spesa sanitaria (senza considerare tutti i pazienti che per le cure si sono rivolti al privato). Per le attività ambulatoriali si passa da una spesa di 62, 8 milioni di euro a 65,1; per i ricoveri da 99,8 milioni 103,2 milioni di euro.