Un momento di raccoglimento per ricordare chi non c'è più. Anche il comune di Dego ha ricordato le vittime della pandemia.

"Per chi non c’è più. Per chi resta e non dimentica. Questa mattina alle ore 11 con un minuto di silenzio è stata celebrata la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid, istituita dal Parlamento", si legge sulla pagina Facebook del comune valbormidese.